Grace présidentielle - Moustapaha Diakhaté Macky Sall et Luc Nicolaï La grace présidentielle n'est pas du goût de Moustapha Diakhaté qui n'a pas hésiter à la jeter aux orties, suite à la décision du Président Macky Sall de libérer Luc Nicolaï.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 07:10 | | 1 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall charcute encore la République en accordant la grâce à un condamné pour “détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds”.



Ceci, après avoir illégalement fait bénéficier de la même mesure à un vendeur de faux médicaments dont le procès n’était pas arrivé à un jugement définitif.



A en croire le banni de l'APR, “La grâce présidentielle est une grave entorse à la séparation des pouvoirs en permettant au Président de la République de défaire des décisions de justice”.



Au regard de ces précédents dangereux, la grâce présidentielle doit être abrogée ou tout au moins encadrée et limitée aux seules primo infractions mineures.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos