Grâce présidentielle: Quid de Khalifa Sall ? C’était l’une des mesures attendues à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de notre accession à l’indépendance. La libération du détenu le plus célèbre de Rebeuss, Khalifa Sall. Mais l’ancien maire de Dakar et son co-inculpé Mbaye Touré ne figurent pas sur la liste des 1066 prisonniers libérés par le Président Macky Sall lors de la fête de l’indépendance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Et pourtant, selon plusieurs informations, l’ancien maire de Dakar et son ancien collaborateur devaient être libérés au plus tard ce 4 avril. L’on ne sait pas pour l’heure, si l’ex-édile de Grand-Yoff va être élargi dans les heures qui suivent ou si le chef de l’Etat a décidé de laisser Khalifa Sall purger sa peine, comme l’ont revendiqué des membres de la mouvance présidentielle.



Dans tous les cas, il faut noter que le chef de l’Etat a la possibilité de signer une lettre de grâce à tout moment, pour un détenu. Peut-être que celle concernant Khalifa Sall devra tomber prochainement. Wait and see !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos