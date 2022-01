Grand Bal 1ère partie: Pii and J, les DJ attitrés de Youssou Ndour

Pii and J sont les animateurs attitrés de Youssou Ndour et tiennent en haleine les spectateurs avant l'entrée en scène de la diva sénégalaise. "On l'avait fait à Bercy, on va remettre cela à Dakar Arena. On le fait avec passion d'autant que c'est notre boulot", révèle Pii, qui souligne que le "Rendez-vous des branchés" reviendra en force, avec des changements.