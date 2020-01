Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Grand Bal : Youssou Ndour enflamme le CICES Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020 à 10:10 | | 0 commentaire(s)| Près de 4 heures d’ambiance totale, Youssou Ndour et le Super Etoile de Dakar ont encore éclaboussé le CICES, ce samedi 4 janvier 2020.

C’est ce qu’on appelle un Grand Bal réussi. Comme chaque année, l’artiste-chanteur avait pris date avec son public pour l’offrir une soirée inédite. Après Saint-Louis et Mbour, Dakar accueillait donc son artiste préféré, avec dans les coulisses des Sénégalaises très belles et bien habillées et des étrangers (Chinois ou Japonais). Sans oublier ceux qui n’ont pas pu accéder au CICES en raison du monde fou qui a effectué le déplacement.



Encore du « Xawaré » pour chanter Sadio Mané



Mais, la particularité est que Youssou Ndour était dans une forme étincelante avec près de 4 heures d’ambiance non stop qui ont tenu en haleine un public fou et très agité. Mieux, la scène a été agrandie afin que la fête soit belle. Surtout que le lead vocal du Super Etoile était prêt à faire plaisir à ses fans comme il l’a toujours fait. Effectivement puisque ces derniers se sont bien défoncés. Ce, grâce au répertoire très riche de la star planétaire qui a su revisiter beaucoup de titres comme Yolélé, Yakaar, Kouladone Topato, Ndiadiane Ndiaye….Ces derniers ont donné de la saveur à la partie du « Xawaré » comme cela a été le cas à Mbour le 1er janvier. Un « Xawaré » aimé par le public et dans lequel, You a encore encensé Sadio Mané sans doute futur vainqueur du Ballon d’Or CAF.





Un hommage émouvant à Doudou Seck « Yaye Katy »



Plusieurs autres tubes comme Africa Dream, Mbeuguel Is All, Salagne Salagne…ont aussi été chantés par la star de la musique sénégalaise. C’est d’ailleurs, dans cet instant qu’il a encore rendu un homme émouvant au chanteur de l’arène de la lutte Doudou Seck « Yaye Katy » décédé il y a quelques semaines. Des ténors de la lutte sénégalaise ont aussi eu leur part du gâteau. Ce, pour dire que Youssou Ndour a touché tout le monde.

Alors qu’on pensait que c’était fini, mais non. Youssou Ndour qui était dans son jardin, conclut avec Nay et Hello, deux chansons qui figurent dans son nouvel album sortis en décembre. Là également, il a marqué le coup puisque ses fans ont décidé de rester sur les lieux pour terminer en beauté ce Grand Bal qui a répondu encore à toutes les attentes. « The King » (le roi) comme on le surnomme a une nouvelle fois laissé ses empreintes au CICES à une semaine de son déplacement en Gambie avec son groupe le Super Etoile.

Source Igfm





