Grand Bal, organisation: Des problèmes de parking et de sécurité déplorés

Lundi 3 Janvier 2022

Le seul couac déploré lors du Grand Bal, a été la longue marche des automobilistes et le manque de sécurité. Si pour certains, la marche était un moyen de se dégourdir les jambes, pour les autres, il fallait d'abord trouver un bon endroit pour se garer. "On aurait pu mieux l'organiser", déplore un vacancier. "Dans le lieu, il y a de la sécurité, c'est entre le parking et ici qu'il fallait aussi surveiller", insiste un fêtard.