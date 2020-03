Grand-Dakar: le projet de réfection du terrain de foot pour 400 millions FCfa, oppose la mairie aux jeunes Les jeunes de Grand-Dakar sont opposés à leur maire, à propos de la réfection du terrain de football de la localité où s’entraîne l’ASC Diankalar, à hauteur de 400 millions FCfa. Et pour cause, les jeunes qui disent n’avoir que ce terrain pour s’épanouir, en jouant au football, accusent le maire de vouloir privatiser l’espace en faisant payer les utilisateurs après sa modernisation, avec notamment la pose d’une pelouse synthétique. Ils accusent également le maire, Jean Baptiste Diouf, d’avoir pris cette décision, de manière unilatérale, sans se concerter au préalable avec eux. Ce dernier dément, toutefois, ces accusations.

« Nous voulons construire un terrain d’une commodité nouvelle. Mais, naturellement, des heures gratuites d’utilisation seront aménagées pour certaines catégories, notamment l’ASC Diankalar, les écoles de football et les vétérans qui jouent le dimanche. Mais ce sera selon des horaires bien définis.



Pour le reste, le terrain sera utilisé sur location pour permettre, notamment, l’entretien de l’infrastructure et à la mairie d’avoir des rentrées d’argent, qui permettront, par exemple, d’octroyer une subvention conséquente à l’ASC Diankalar, comme nous le faisons chaque année », a dit Jean Baptiste Diouf sur la Rfm.

