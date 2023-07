Grand Magal de Touba : L’eau et l’assainissement, principales préoccupations Le Grand Magal de Touba sera célébré entre le 4 et le 5 septembre prochain. Déjà, le comité d’organisation est à pied d’œuvre pour la réussite de cet événement qui draine des millions de personnes. C’est dans ce cadre qu’un Comité régional de développement axé sur les préparatifs de ce rendez-vous religieux s’est tenu sous la présidence du gouverneur de la région de Diourbel. La disponibilité du liquide précieux a occupé l’essentiel des débats.

Plusieurs intervenants ont demandé à l’Office des forages ruraux (Ofor) de redoubler d’efforts pour que les impairs connus l’année dernière dans l’approvisionnement de l’eau des fidèles soient un vieux souvenir. Ils ont souhaité que les forages en panne soient réparés. Présent à la rencontre, le directeur général de l’Ofor s’est engagé à ce que l’eau soit disponible en quantité et en qualité. C



’est ainsi qu’il a révélé des innovations majeures pour cette édition. Il s’agit de la mise en place de 5 postes autonomes avec des équipes de camions citernes, de camions et de grues. Ces postes seront pré-positionnés au niveau de la sous-préfecture, de Darou Tanzil, de Darou Khadim et de Alia.



L’objectif, d’après le directeur, «est de parer aux risques s’il y a coupure et de ravitailler les populations qui le souhaitent». Amath Ndiaye a aussi informé des dispositions prises par sa structure en procédant à la chloration de l’ensemble des forages. Lors de son intervention, il n’a pas manqué de demander aux maraichers de Bagdad de «se déconnecter dix jours avant la tenue de l’événement du forage afin d’éviter de créer une pénurie d’eau au niveau de ce secteur».



A sa suite, l’ancien gouverneur, Moustapha Dieng, président de Maou’Rahmati (structure chargée de l’approvisionnement en eau de Touba mise en place par l’ancien khalife général des mourides Serigne Saliou Mbacké) a souhaité que «les entretiens des forages se fassent très tôt. Il faut aussi le renforcement du personnel technique avec l’affectation d’un électromécanicien».

