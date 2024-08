Grand Magal de Touba : Une quinzaine de pays, une centaine de délégations et plus de 400 personnalités attendues Une quinzaine de nations, dont le Nigéria, l’Égypte et les États-Unis, participeront à la 130ᵉ édition du Grand Magal de Touba, prévue le 23 août, a annoncé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïnde Fatma, président de la Commission Culture et Communication du comité d’organisation.

« Cette année, nous accueillerons des représentants de 15 nationalités à Touba pour le Magal, ainsi qu’environ quarante personnalités de haut rang », a-t-il déclaré samedi, lors d’un entretien avec des journalistes de l’APS en visite à Touba en prélude à cet événement religieux.



L’Égypte, le Maroc, l’Algérie, le Burkina Faso, le Nigéria, le Ghana, la Guinée-Bissau, les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis enverront des délégations composées principalement de soufis, un critère essentiel pour le comité d’organisation.



En outre, « une centaine de délégations religieuses, représentant plus de 400 personnalités, participeront au Magal », a-t-il précisé.



« Beaucoup d’entre elles sont des universitaires et des personnalités de renom dans leur pays, qui, de retour chez elles, contribueront à promouvoir l’islam tel qu’il est vécu au Sénégal », a-t-il ajouté.



Il a souligné que dans de nombreux pays arabes, l’islam confrérique, tel qu’il est pratiqué au Sénégal, reste méconnu.



Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïnde Fatma a également évoqué l’intérêt croissant des délégations étrangères pour assister à la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme.



« Nous devons opérer une sélection rigoureuse des participants, en fonction de l’intérêt qu’ils représentent pour le Sénégal et la communauté mouride », a-t-il précisé.



Plusieurs activités, notamment des conférences religieuses, sont prévues dans le cadre du programme culturel du Grand Magal de Touba, initié par « Rawdu Rayaahin ».



Le comité d’organisation a prévu une conférence réunissant toutes les confréries présentes à Touba le jeudi 22 août, à la veille du Magal.



Le jour du Magal, deux conférences religieuses seront organisées avec la participation des hôtes étrangers issus des quinze pays invités.



Avec APS



Des émissions télévisées seront également consacrées au thème de l’éducation à l’ère de la mondialisation, afin de sensibiliser davantage les jeunes, les éducateurs et la population.



