Grand Médine. : Accident mortel d’un enfant

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021

Un enfant âgé de 05 ans du nom de B. C. est décédé dans un accident de circulation au quartier Grand Médine. Selon des sources de L'As, l’enfant qui était sur une charrette qui roulait à vive allure est subitement tombé sur la chaussée.



C’est à cet instant précis qu’un conducteur d’un véhicule du nom de D. S. qui roulait également à vive allure a percuté mortellement le pauvre petit. La dépouille a été évacuée à l’hôpital après constat de la police des

Parcelles Assainies.



Le conducteur du véhicule ainsi que le charretier I. S. F. ont été déférés au parquet pour les délits respectifs d’homicide involontaire et de défaut de maîtrise puis de mise en danger de la vie

