Grand Médine Un mécanicien abuse d’une fillette de 13 ans sous la menace d’un couteau

Domiciliée à Grand Médine, M. Mb a été victime de viol. A en croire la fille, alors qu’elle avait été envoyée par sa grande sœur dans une gargote du quartier pour son diner, le mis en cause, un mécanicien établi dans un coin du quartier l’aurait interpellée dans les ruelles de Grand Médine en s’armant d’un couteau.



La menaçant avec l’arme, K. Ndiongue, l’a obligé à se coucher à même le sol avant d’avoir une conjonction sexuelle avec elle. Interrompu par une personne qui venait dans la même direction, le mis en cause aurait pris la fuite en menaçant la fille de se taire au risque d’être tuée.



La victime confie qu’après avoir narré l’incident à l’individu qui a fait fuir le mis en cause, celuici l’a aidée à se relever avant de quitter leslieux. Craignant les représailles de son bourreau qu’elle rencontrait dans le quartier, elle s’est abstenue à le dénoncer.



Malheureusement par cette conjonction, elle avait contracté une grossesse que sa maman avait constatée. Conduite à l’hôpital, la sage-femme diagnostique une grossesse de trois mois.



Convoqué et face aux enquêteurs, le mis en cause nie les faits de viol et avoue une relation amoureuse avec la victime. « Le 31 décembre 2022, nous sommes sortis ensemble pour une promenade en amoureux vers le stade. Par la suite, nous avons été emportés par nos désirs et avons fini par avoir un rapport sexuel », s’est défendu le mis en cause.



Il reconnait également que depuis cette date, la fillette l’ignorait quand il la rencontrait dans le quartier. « J’ignorais son âge exact, mais je savais qu’elle était très jeune. Je ne savais pas également qu’il y avait du mal à sortir avec une jeune fille dès l’instant qu’elle est consentante. Je suis prêt à assumer toutes mes responsabilités sur sa grossesse et je compte reconnaître l’enfant », a-t-il avoué. Il a été ainsi arrêté et déféré au parquet pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 13 ans

