Grand Reportage/Expulsions brutales aux abords du stade Léopold Sédar Senghor : Les mécaniciens très en colère

Dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 mai 2024, des mécaniciens ont été brutalement expulsés des environs du stade Léopold Sédar Senghor, suscitant une vague d'indignation parmi la communauté professionnelle.

Ces travailleurs dénoncent le démantèlement de leurs lieux de travail sans possibilité de récupérer leurs biens, ainsi que le délai extrêmement court de trois jours qui leur a été accordé pour évacuer les lieux.

Le nouveau gouvernement est directement mis en cause dans cette affaire, alimentant un climat de tension et d'incertitude parmi les mécaniciens et au sein de la population locale.



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2024 à 11:14