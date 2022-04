Grand Thiant annuel du 17 avril, Sokhna Aïda jamais aussi engagée

Ce dimanche 17 avril, lorsque la communauté chrétienne va s’affairer à célébrer Pâques ou la résurrection du Christ, la communauté Thiantacone, elle, va perpétuer un événement qui marque pour elle, le tournant de son existence. C’est la rencontre le 17 avril 1946 à Tassette, de Serigne Saliou Mbacké et de Cheikh Béthio Thioune.



Soixante-seize (76) ans après, indique "Le Témoin", l’événement a fini par s’incruster en bonne place dans le calendrier religieux de notre pays. Pour l’édition de cette année, la première depuis trois ans maintenant à se revêtir de son cachet populaire habituel, pour cause de pandémie de COVID -19 ayant interdit de le célébrer deux ans durant, les organisateurs ont fait le pari de réussir une célébration sans précédent.



Hier, jeudi, l’enclos de Sokhna Aïda Diallo a fait le plein de bœufs, de moutons, de poulets, de chameaux, etc. On pouvait dénombrer un millier de bovins, beuglant fièrement au milieu du troupeau. L’endroit contenait autant de chameaux, des milliers de moutons et de chèvres, tandis que des dizaines de milliers de poulets attendaient d’être égorgés. C’est dire que la communauté Thiantacone, fidèle à l’ex-favorite du défunt guide Cheikh Béthio Thioune, compte mettre les petits plats dans les grands, pour cet événement repère de son cheminement spirituel.



Dieuwrigne universel, Boubacar Konaté, un des porte-parole de la communauté, met en exergue cette volonté de son guide spirituel. « Le contexte économique mondial actuel n’impactera en rien la célébration de cette année. De mémoire, jamais la célébration du 17 avril ne va connaître la dimension de celle de cette année », résume-t-il. Au programme, des activités qui se dérouleront du 16 au 18 avril, des récitals du Saint Coran, des déclamations de Khassidas, des séances de Thiant, le tout agrémenté par une restauration de rêve à travers des « Berndés » gargantuesques. Diadieuf Cheikh Béthio !











Le Témoin