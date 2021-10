Grand-Yoff: Attouchements sur une fille de 8 ans, en pleine rue

Le peintre S. Diouf, 43 ans, a été placé sous mandat de dépôt pour viol et attentat à la pudeur. Il a été inculpé pour le viol d’une fillette de 8 ans en pleine rue. Les faits qui ont eu lieu à Grand-Yoff, précisément au quartier Djiddah, remontent au 12 octobre dernier.



Aux environs de 19h, au moment où les membres de la famille de la victime regardaient la télé, la petite K. Bah, jouait seule dans la rue. C’est ainsi que Diouf s’est approché d’elle et s’assoit à ses côtés. Discutant avec elle, il glisse sa main dans la culotte de la fillette, touchant ses parties intimes. Il a été surpris par une dame qui observait la scène depuis son balcon. Conduite à l’hôpital pour des examens gynécologiques, les résultats ont révélé des lésions d’égratignures sur le sexe de l’enfant, rapporte "Rewmi".

