Grand Yoff : Des "trafiquants" de drogue arrêtés

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Une bande de jeunes, qui s’adonnait à la consommation de drogue, a été interpelée par la police de Grand Yoff, un quartier populeux de Dakar. Quatre (4) individus dont une fille ont été surpris jeudi, dans une chambre d’un immeuble inhabité sis à Arafat, en train de fumer du chanvre indien.



Les mis en cause, I. Sène, un mécanicien âgé de 20 ans, S. Diawara, 20 ans, A. Sène 26 ans, et la fille M. Ndour âgée de 20 ans, demeurant au Sacré-Cœur, ont été arrêtés. Fait notoire, 1,3 kilogramme de l’herbe qui tue, a été retrouvé par devers eux.



Conduits au Commissariat, les jeunes ont reconnu l’usage de la drogue. Mais, ils ont contesté les faits de trafic qui leur sont reprochés. Pourtant, a souligné Source A, les informations reçues par la police de Grand Yoff faisaient état d’un vaste-réseau de trafic de drogue.



Le journal précise que la fille, est une récidiviste, serait le principal dealer.

