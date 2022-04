Grand-Yoff : « Junior » meurt en pleine intimité avec sa copine, le récit d’un drame Triste sort pour l’émigré Junior ( nom d’emprunt) ! Fraîchement revenu au Sénégal en vacance , cet homme âgé de 33 ans ne va jamais retourner auprès de son épouse résidant en France. Et pour cause, « Junior » a perdu la vie au quartier Arafat de Grand-Yoff au cours d’une séance de fellation avec son amante selon seneweb. Révélations sur l’enquête de la police ! Senenews.com

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Une affaire extrêmement sensible secoue le quartier Arafat de Grand-Yoff où un rendez-vous entre un homme marié et son amante a viré au drame selon seneweb. En effet, un « francenabé » répondant au nom de Junior ( nom d’emprunt) était retourné récemment au bercail. Au cours de son séjour de vacances, le monogame s’est donné rendez-vous avec son amante Bijou ( nom d’emprunt) dans une chambre nichée au quartier Arafat.



Mais l’émigré établi en France avec son épouse a piqué une crise cardiaque devant sa petite amie avant de rendre l’âme . En effet, tout est parti d’une séance de fellation qui a mal tourné dans cette chambre. La dame divorcée interpellée puis placée en garde à vue. Informés de ce drame, les policiers du commissariat de Grand-yoff ont rappliqué dare-dare sur les lieux avant de procéder au constat. Ainsi l’amante de la victime a été interpellée par les limiers puis placée en garde à vue pour nécessité d’enquête.



Interrogée sur les faits, la dame divorcée et mère de deux enfants a raconté les circonstances du décès de son petit ami Junior. Bijou entretenait, dit-elle sur procès-verbal, une relation amoureuse avec la victime. « Après son retour au Sénégal, nous avons fixé rendez-vous à Arafat, dans la chambre de l’un de ses proches. Une fois sur les lieux, nous avons décidé de passer à l’acte sexuel. Et Junior m’a proposée une séance de fellation au cours de laquelle il a piqué une crise avant de décéder » a déclaré Bijou lors de son interrogatoire.



Les enquêteurs du commissariat de Grand-Yoff ont réquisitionné les services d’un médecin légiste pour autopsie. Après examen, les résultats ont confirmé les propos tenus par l’amante suspectée dans cette affaire. En effet, Junior est décédé d’une crise cardiaque selon ledit médecin légiste. Informé des résultats de l’autopsie, le procureur de la République a ordonné la relaxe de Bijou qui était en garde à vue à la police de Grand-Yoff pour nécessité d’enquête.

senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook