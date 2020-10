Grand-Yoff: La police interpelle 09 vagabonds

Dans le cadre de sa mission de sécurisation, les éléments du commissaire Abdou Sarr de Grand-Yoff ont interpellé 09 individus pour usage collectif de produits cellulosiques et vagabondage au niveau du pont de l’émergence. Il s’agit entre autres d’I. Sène, S. I. Sall, S. Kouyaté, A. Kh. Ndiaye, B. Ndiaye, B. Boye, charretier de profession et C. Sène, menuisier de profession.



Ces derniers ont été surpris par les éléments de la Brigade de Recherches avec de la drogue. Quant à I. Sène, B. Ndoye et J.P. Mendy, ils étaient en état d’ébriété et en train d’user de produits cellulosiques lors de la descente des policiers. Les limiers ont saisi sur place 10 flacons de produits cellulosiques. Ils ont tenté de nier la propriété des produits prohibés. Il faut souligner que le pont est un lieu de prédilection de drogués qui agressent parfois les passants.

