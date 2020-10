Grand-Yoff: Un livreur de pain se transforme en voleur

Le commissariat de police de Grand-Yoff a déféré au parquet A. Diallo, pour vol. Livreur de pain de profession, le mis en cause se livrait, à ses heures perdues, au métier de voleur jusqu’au jour où il a été démasqué.



"L'As" qui vend la mèche dans sa livraison d'aujourd'hui, raconte que A. Diallo a tenté nuitamment de s’introduire dans une maison au quartier Khar Yalla de la commune de Grand-Yoff, pendant que tous les occupants étaient dans les bras de Morphée.



Ayant senti la présence suspecte d’un individu, M. Sylla a surpris A. Diallo, avant de l’empoigner et d’alerter la famille. Les voisins ont alors accouru pour l’aider à arrêter ce cambrioleur qui n’avait rien à dire que de présenter ses excuses. Un appel qui est tombé dans l’oreille d’un sourd, puisqu’il a été livré aux limiers de Grand-Yoff. Au terme de sa garde-à-vue, il a été présenté au procureur.

