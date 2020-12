Grand-Yoff: Un tonton "say say" arrêté pour viol sur sa nièce de 12 ans

Les appels répétitifs des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, laissent de marbre les tontons « say say » qui rôdent autour de leurs nièces. Pour preuve, O.D.D, 34 ans, habitant à Grand-Yoff, croupit à la citadelle du silence pour viol sur sa nièce âgée de 12 ans du nom de N. C. D.



D'après des informations de "L'As", il a été déféré au parquet par les limiers du commissariat d’arrondissement de cette localité suite à une plainte de la maman de la fille du nom d’A.D. Les faits remontent selon nos sources, au mois de septembre dernier. En l’absence de sa mère, partie à Diourbel, la gamine N.C.D a été entraînée par son oncle O. D. D dans une chambre malgré sa résistance pour caresser son sexe, avant d’abuser sexuellement d’elle.



A son retour de la capitale du Baol, la dame A.D a eu la surprise de sa vie en constatant que sa fille se tord de douleurs au niveau de ses parties intimes. Préoccupée par le comportement de sa fille, elle lui pose des questions jusqu’à ce que son enfant crache le morceau pour dénoncer son oncle violeur. Mais le sieur O.D.D, interrogé sur ses agissements, réfute les accusations.



Profitant encore une fois de l’absence de la maman de la gamine, un autre jour, il a pris sa nièce pour la traîner de force sur un canapé avant d’accomplir sa sale besogne. De retour, la dame constate que sa fille utilise beaucoup de serviettes hygiéniques et présente des pertes blanches et des démangeaisons. Suffisant pour qu’elle la conduise dans une structure sanitaire. Après consultation, la sage-femme découvre qu’elle a perdu sa virginité. Soumise à des questions, elle accuse encore son oncle. Ainsi, sa maman se rend au commissariat de Grand Yoff pour porter plainte contre le gars, pour viol sur une mineure. Interrogé par la police, O. D. D a nié les faits mais il a été déféré au parquet.

