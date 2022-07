Grand-Yoff : la jeunesse de BBY accuse Cheikh Bakhoum de sabotage Des informations faisant état de changement et de substitution de mandataires dans les centres de vote et les siégeants de la coalition présidentielle, circulent dans la Commune de Grand-Yoff. La jeunesse BBY de cette localité, accusant de sabotage le DG de la SENU.SA ex Adie, Cheikh Bakhoum, prend à témoin l'opinion nationale et internationale.

La jeunesse de BBY de Grand-Yoff se demande à quoi joue le Directeur de Senu. Sa, Cheikh Bakhoum. En effet, elle accuse ce dernier de naviguer en solo depuis la désignation de Me Ousmane Seye comme coordonnateur communal de BBY dans cette localité. Son attitude, regrette-t-on, semble être une forme de défiance contre le choix du Président de la coalition, Macky Sall.



Ainsi, la jeunesse de BBY de Grand-Yoff soutient qu’après avoir été désigné plénipotentiaire par défaut dans une dynamique d'unité, il s'est permis d'échanger et de bouleverser à sa convenance, la liste du personnel électoral de la coalition transmise par le CEC. Elle estime qu’une telle attitude met en péril les actions et les efforts des uns et des autres de renouer avec la victoire à Grand-Yoff.



« Cheikh Bakhoum sème ainsi les graines de toute déconvenue qu'il y aura le 31 juillet prochain, de par sa désinvolture et sa propension à vouloir tout accaparer. La bienséance aurait voulu qu'il se tienne à carreau après la déconvenue aux élections locales du début d'année. Il se fixe la mission d'accompagner, d'aider et de seconder Me Ousmane Seye en "bon fils" et tributaire d'une consigne venant du Président », indique la jeunesse de Grand-Yoff.



Au delà de cette posture singulière, cette jeunesse non contente, se croit tout permis au point d'insulter un Ministre et proférer des menaces à l'endroit des notables de la coalition à Grand-Yoff. Suivant ce constat, il est, ainsi, loisible de répondre que Cheikh Bakhoum, qui prêche pour sa propre chapelle, joue au saboteur et au "briseur de dynamique".







