Grand banditisme: Comment la Gendarmerie a neutralisé un chef de bande, responsable de nombreux braquages Avec le grand banditisme ambiant, cette nouvelle est un ouf de soulagement pour de nombreuses localités du pays. Nos braves pandores ont mis fin aux agissements d’un chef de gang. Un communiqué de leur division de la communication parvenu à leral .net, nous explique ici, comment la Gendarmerie a fait pour neutraliser le chef de la bande responsable de nombreux braquages au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Depuis la fin de l’année 2019, les vols à main armée ont connu un regain d’intérêt ,notamment à la Légion Centre Ouest (LCO) qui couvre les régions de Thiès et Diourbel.



Cette insécurité grandissante qui a pris des proportions démesurées, a poussé le Haut commandement de la Gendarmerie à mettre en place une cellule d’enquêteurs, afin d’aider les unités territoriales à traquer et arrêter ces bandes de malfaiteurs. C’est ainsi que depuis le début du mois de juillet 2020, cette entité a mené des instigations qui ont permis de démanteler une bande criminelle de dimension nationale.



Initialement déployés à la Légion centre Ouest pour lutter contre les vols à main armée et résoudre les cas non élucidés, les enquêteurs se sont retrouvés face à une bande qui s’est exclue de toute limite sectorielle. En effet, il a été découvert qu’un réseau très organisé avec à sa tête, un trinôme, était à la base de la quasi-totalité des attaques à main armée au sein de la LCO.



Les investigations subséquentes ont permis de découvrir que ce groupe d’individus avaient déjà mené des actions criminelles dans la région de Louga ; mais aussi à Diourbel, Thiès, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Kolda.



Au total, au moins dix braquages ont été répertoriées à leur actif, avec un préjudice financier qui dépasse les deux cent (200) millions de francs CFA. Il s’y ajoute que les malfaiteurs exerçaient des violations démesurées sur les victimes, leur occasionnant des services corporels graves.



D’ailleurs, quatre (4) parmi eux faisaient l’objet de recherches depuis plus de cinq ans, pour des faits similaires.



Ainsi, après deux mois d’investigations, les résultats ci-après ont été enregistrés :

- Treize (13) braquages ont été dénombrés ;

- Seize (16) présumés malfaiteurs arrêtés et déférés au niveau des parquets de leur lieu d’arrestation.

-



Avons saisi par devers les malfaiteurs :

- Cinq (5) fusils et trois (3) pistolets de fabrication artisanale ;

- Cinq (5) coupe-coupe ;

- Une somme de trois millions neuf cent mille (3.900.000) frs CFA et trois cent (300) dollars US ;

- Un véhicule et une moto ont également été saisis par devers les malfaiteurs ;

- Des téléphones portables.



Poursuivant les investigations initiées depuis juillet 2020 pour lutter contre le crime organisé et aider les unités territoriales à résoudre les cas non élucidés, l’équipe des enquêteurs a été redéployée en Légion Centre où le reste de la bande a été localisé. Ainsi, après une semaine d’investigations, les résultats ci-après ont été enregistrés :



• L’arrestation de deux malfaiteurs, dont le principal cerveau des vols à main armée perpétrés dans les régions de Louga, Diourbel, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Le premier a été arrêté le lundi 11 janvier 2020 à 14h, à Ndiebel, Gandiaye et le chef de la bande le mardi 12 janvier à 10h à Katakel, à 12km au Sud de Kaffrine ;



• Un fusil à pompe de fabrication russe avec neuf cartouches de 12 mm saisi ;



• Un nombre important de téléphones portables saisis sur le principal

suspect ;



• Deux cent mille (200.000) francs CFA ;



• Quatre-ving et un (81) boeufs dont une bonne partie de race, trente-quatre(34) moutons de race, ving-huit (28) chèvres, trois (03) chevaux et onze (11) ânes.



Par ailleurs, au regard de ses activités criminelles et du chiffre important du préjudice financier causé aux victimes, il y a de fortes probabilités que le mis en cause aurait converti ses gains illicites dans l’achat de son troupeau, ce qui constituerait un blanchiment.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos