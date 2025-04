Grand tortue ahmeyim : La première cargaison de gaz naturel liquéfié prête à l’exportation (Gnl)

Selon un communiqué rendu public par la compagnie ce 17 avril 2025, cette première cargaison de Gnl a été transférée à un transporteur à partir du navire flottant de gaz naturel liquéfié (Flng) du projet situé à 10 kilomètres au large, où le gaz naturel avait été refroidi par cryogénie, liquéfié et stocké.



Bp souligne que Gta est l’un des développements offshore les plus profonds d’Afrique, avec des ressources gazières à des profondeurs allant jusqu’à 2 850 m sous l’eau. Il a été déclaré « projet d’importance nationale stratégique » par les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, rappelle la compagnie qui est arrivée en Mauritanie et au Sénégal en 2017.



Une fois entièrement mise en service, la phase 1 de Gta devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de Gnl par an pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, avec une allocation de volumes de gaz qui sera également mise à la disposition des marchés nationaux dans les deux pays lorsqu’ils seront prêts à la recevoir.

