Grande-Bretagne: Avant de mourir, il laisse à la fille de ses voisins des cadeaux de Noël pour 14 années à venir GÉNÉROSITÉ « On aurait dit le sac de Mary Poppins, les cadeaux n'en finissaient pas. C'est une incroyable histoire de Noël », a déclaré le père de la petite fille de 2 ans...





Cette histoire touchante pourrait redonner foi en l’humanité et la bonté… de vos voisins (si, si). Au Pays de Galles, avant de mourir, un octogénaire a laissé pour la fille de ses voisins assez de cadeaux pour ses quatorze prochains Noël, rapporte CNN.



Owen Williams a cru rêver quand la fille de Ken, son voisin disparu récemment, s’est présentée à sa porte avec un énorme sac plastique contenant des présents pour Cadi, sa fille de 2 ans. « Elle a dit : "Ce sont des cadeaux pour Cadi, pour les prochains Noël. C’est assez lourd". Elle était très émue et j’avais la gorge nouée », a raconté Owen. « On aurait dit le sac de Mary Poppins, les cadeaux n’en finissaient pas. »



Plus d’une corde à son arc



Lorsque Owen et sa famille se sont installés à Barry, leur voisin Ken, avait 83 ans. Un lien s’est rapidement créé entre les jeunes parents et le retraité qui avait exercé les métiers de sauveteur en mer, marin, charpentier, ingénieur et même boulanger. En apprenant que Ken avait laissé tant de cadeaux à leur fille, le couple s’est effondré. « J’ai posé le gros sac sur le comptoir de la cuisine et ai expliqué la situation à ma femme. On était submergé d’émotion.»



Tous les cadeaux ont été soigneusement emballés par Ken. Les parents de Cadi ont ouvert l’un des paquets qui contenait un livre pour enfant mais ont déclaré dans un premier temps, ne pas savoir quoi faire du reste car dans quelques années ils ne seront plus adaptés à leur fille.



Une nouvelle tradition de Noël



« Certains jouets ne lui conviendront plus. Nous ne pouvons pas donner de Lego à une fille de 15 ans, par exemple », a expliqué Owen Williams sur Twitter. Les parents envisagent tout de même d’en faire une tradition et de remettre à chaque Noël, l’un des quatorze cadeaux de Ken à leur fille.



Un avis que partagent de nombreux utilisateurs du réseau social qui estiment que la beauté du geste l’emporte sur le contenu. Cadi recevra un peu de Ken jusqu'à ses 16 ans.











20 Minutes

