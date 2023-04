Zoom sur les femmes nettoyeuses de la grande de Touba. Réunies autour du dahira "Asbaboul Dianati", ces femmes âgées entre 50 et 75 ans, sont en charge de la propreté de la mosquée de Touba.



Tous les jeudis, elles s'affairent sur l'esplanade et aux alentours.



Leur responsable explique comment cette structure a été mise en place et son rôle.