« Grande Nigeria » : le bateau a été intercepté en haute mer Ce n’est pas au port de Dakar que le bateau « Grande Nigeria », de la société italienne Grimaldi, a été intercepté, mais en haute mer, après une dénonciation venue de la France, selon "L’Observateur".

Ce, après une première saisie de drogue, le mercredi, dans un bateau de la même compagnie.

Pour éviter que la drogue ne disparaisse en haute mer, la douane sénégalaise et les forces de sécurité ont envoyé une équipe en haute mer.



Et c’est sous forte escorte, que le bateau a été contraint d’accoster au port de Dakar, selon la même source, le samedi, à 14 h 20 minutes.



La fouille opérée par la douane et les forces de sécurité ont confirmé les informations fournies.

