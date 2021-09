Grande coalition: Rejetée par le Pds, Bokk Guis-Guis, Diop Decroix, déjà l'implosion? Le lancement de la grande coalition de l'opposition annoncé en grande pompe ce jeudi a déjà du sable dans le couscous. En effet le parti démocratique sénégalais (Pds), Bokk Guis Guis et Diop Decroix quittent le navire.

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a fait savoir ce mercredi qu'il se démarque des méthodes utilisées pour mettre sur pied cette coalition. Diop Decroix et Pape aussi lui emboitent le pas.



"Sans en être informé officiellement, le Pds a appris qu'une cérémonie de signature est prévue ce jeudi 02 septembre 2021, alors que jusque là, des points de désaccords sont signalés par plusieurs partis et n'ont pas été résolus", bandent les muscles les libéraux.



Le Pds pose les jalons d'une dissension et accuse ses futurs alliés d'exceller dans des "jeux dans l'ombre" et dans des "détours et subterfuges inutiles" qui plombent toute initiative de cette nature



Khalifa Sall est pointé du doigt avec des des manoeuvres "divisionnistes", dit-on.





