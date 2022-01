Grande lenteur dans la publication des résultats à Rufisque: Après YAW, d’autres voix s’élèvent et menacent La lenteur notée dans la publication des résultats à Rufisque, commence à taper sur les nerfs. La Coalition de l’opposition avait annoncé que de « sources sûres, il nous a été révélé que depuis le sommet de l'Etat, des manœuvres sont en train d'être orchestrées pour arracher à la coalition Yewwi Askan Wi, sa victoire éclatante à Rufisque sur BBY, tant aux élections municipales, ville que départementale ». Elle a appelé ses militants à la résistance et à ne pas laisser passer cette tentative de vol d’une élection qu’on commençait à magnifier, malgré certaines violences. Voilà que d’autres voix s’élèvent et menacent…

