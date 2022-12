Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Grande mobilisation du Saloum : Papa Mademba Biteye porte la candidature de Macky Sall pour 2024 Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Décembre 2022 à 14:17 | | 0 commentaire(s)| Hier, samedi 17 décembre, le Stade Lamine Gueye de Kaolack, a réuni un grand monde dans l'après-midi. Pour un grand "Sargal" présidé par Papa Mademba Biteye en présence du Ministre d'Etat Abdoulaye Daouda Diallo, le Ministre Matar Ba et Abdou Fall, la région naturelle du Saloum notamment les jeunes et les femmes ont manifesté toute leur reconnaissance au Président Macky Sall pour les réalisations et les programmes en cours et s'engagent à le réélire en 2024.

L’occasion a été saisie par Pape Mademba Bitèye qui a mobilisé large, pour engager le Saloum vers la réélection du président Macky Sall pour la prochaine présidentielle 2024 qui se dessine.



C’était aussi en présence des Maires du département et de la région, les Conseils départementaux, les responsables de Benno, les partis alliés, les mouvements de soutien, les organisations paysannes, la COJER, et les autres structures du parti qui se sont tous distingués par une forte mobilisation derrière lui.



Pour eux Pape Mademba Bitèye le DG de la SENELEC incarne naturellement le leadership générationnel à Kaolack en développant des initiatives par une convergence de tous les acteurs pour une majorité présidentielle forte et unifiée à Kaolack.







