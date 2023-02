Grande mosquée de Tivaouane : la fin des travaux prévue avant le prochain Gamou Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

La date de la fin des travaux de construction de la grande mosquée de Tivaouane est connue. Si l’on en croit L’AS, qui cite ses sources, les clés de l’infrastructure religieuse seront remises avant le prochain Gamou. «Probablement avant le 31 juillet», pronostique le journal. L’AS rapporte que les ouvriers s’attellent en ce moment aux […] La date de la fin des travaux de construction de la grande mosquée de Tivaouane est connue. Si l’on en croit L’AS, qui cite ses sources, les clés de l’infrastructure religieuse seront remises avant le prochain Gamou. «Probablement avant le 31 juillet», pronostique le journal. L’AS rapporte que les ouvriers s’attellent en ce moment aux travaux de finitions. Les installations techniques et la décoration, intérieure et extérieure, sont en cours d’achèvement, d’après la même source. Le projet de construction de la grande mosquée de Tivaouane a été lancé en 1904. Après des décennies de blocage, il a été définitivement relancé en 2020 sous le khalifat de Serigne Babacar Sy Mansour. Ce dernier avait invité l’ensemble des fidèles de la confrérie à apporter leur contribution. Son appel a été entendu. Et l’État n’a pas été en reste.



Source : https://lesoleil.sn/grande-mosquee-de-tivaouane-la...

