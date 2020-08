Grande surface pour produits français presque périmés ? Et si le mouvement « Auchan dégage » avait raison… Un client venu s’approvisionner au magasin Auchan liberté 6 a eu la désagréable surprise de voir sur un des produits ciblés, qu’il ne restait que deux mois avant sa péremption. Mais la réaction d'un des vendeurs est tout aussi sidérante...

Auchan, la grande surface commerciale située à la Sicap Liberté 6, affiche parfois une insolence insupportable. Très contestée par certains consuméristes et même activistes sénégalais, certains de ses employés ne font pas dans la diplomatie envers la clientèle.



En atteste la scène à laquelle votre serviteur a assisté en cette fin d’après-midi. Un client venu s’approvisionner a eu la désagréable surprise de voir sur un des produits ciblés qu’il ne restait que deux mois avant sa péremption.



Sur le sachet « Regilait », il était bien mentionné « à consommer de préférence avant le 8-10-2020 » Quand le client s’est rapproché des vendeurs pour signaler ce risque, il a reçu une courte réponse, lui soulignant qu’il reste encore deux mois.



Quand il a insisté, l’autre réponse a été qu’il aille se plaindre là où il veut. Sidéré, il a ensuite vidé les lieux.



Mais loin d’être un cas isolé, d’autres clients ont signalé être souvent tombés sur des produits soit périmés, soit à quelques échéances de la date limite, avec une promotion à risque pour des clients insouciants.



Comme une décharge, ces produits proviennent de la France et les consommateurs sénégalais, du moins beaucoup d’entre eux, ne prennent guère le soin de lire la date d’expiration. A leurs risques et périls !



Question : est-ce que les agents de la Direction du Commerce intérieur et du Service d’hygiène font des descentes inopinées dans ces grandes surfaces ?





