Gratitude et Amitié: Leral renouvelle sa reconnaissance et sa solidarité envers tous les médias Leral à travers son Président Directeur Général, Dame Dieng, renouvelle sa reconnaissance et son amitié envers tous les médias. Selon Monsieur Dieng, "nous ne sommes concurrents avec personne, avec aucune chaîne de télévision car tous sont des amis", a-t-il dit.

A l'en croire, "ce sont des amis, des pères. Mieux, je m'agenouille devant eux pour demander leur soutien, à tous ceux qui ont des télévisions, des radios et des sites", a déclaré Dame Dieng.



L'administrateur de Leral estime qu'il est 'un allié et un ami. je renouvelle mon amitié et ma reconnaissance envers eux et à tous leurs supports. Nous sommes une famille, nous devons fédérer", a-t-il lancé le message pour consolider les liens étroits qui les lient.



Pour rappel, Leral, taxé de meilleur de site ne veut pas de superlatif car cela peut entraîner de la dualité dans le milieu, alors que l'amitié est au dessus de toutes ces considérations.













