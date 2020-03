Grave accident à Fatick : 7 morts et 14 blessés graves Un grave accident est survenu, hier nuit vers 2 h du matin, à hauteur du village de Ndioudiouf, dans le département de Fatick, sur la route nationale 1. Un bus communément appelé horaire, s’est renversé, après qu’un pneu du véhicule a éclaté, selon la Rfm. Le bilan est lourd puisque 7 personnes, sont décédées dans l’accident, 14 sont gravement blessées et 24 autres ont des blessures plus ou moins légères, selon la même source. Les 20 éléments des sapeurs pompiers qui ont été mobilisés avec de gros moyens, étaient sur les lieux de l’accident jusqu’au petit matin pour porter secours aux victimes.

