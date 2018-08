Grave accident à Sédhiou : Un car fauche mortellement un jeune et sa maman, et fait 22 blessés

Un car de transport en commun (TH : 0958E) a mortellement fauché deux personnes et occasionné une vingtaine de blessés, hier, dimanche dans l’après-midi, sur la route nationale N°4, à la sortie ouest de Bounkiling (Sédhiou). L’indiscipline manifeste du chauffeur et l’excès de vitesse sont mis en cause.



Selon les témoins cités par le correspondant de la Sud Fm, le chauffeur du car (tentait de dépasser un autre véhicule, alors que venait dans le sens inverse une moto jakarta. Dans ces circonstances, il a heurté la moto, tuant sur le coup les deux passagers : un jeune (18 ans) et sa maman (40 ans). Le véhicule s’est renversé sur le bas-côté de la route, faisant 22 blessés dont quatre dans un état grave.



Les deux défunts revenaient de Bounkiling où ils ont été effectués les achats pour les besoins de la Tabaski. Et c'est sur le chemin du retour pour le village Soumboundou (commune de Diacounda), qu’ils ont été fauché par le car. Les corps sans vie sont déposés au Centre de santé de Bounkiling où sont admis les blessés. Le chauffeur, un certain Babou Sarr s’en est tiré avec des blessures légères et a été placé en garde-à-vue, après les soins, à la brigade de gendarmerie de Bounkiling.

