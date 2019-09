Grave accident sur la route de Mbour: 5 morts et 30 blessés

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Un violent accident s’est produit ce lundi 2 septembre 2019, dans la matinée à hauteur du village de Faylar situé entre Sandiara et Thiadiaye (Mbour). Un bus en provenance de Dakar s’est renversé faisant 5 morts et plus de 30 blessés dont 22 dans un état grave. Parmi les victimes, il y aurait beaucoup de femmes et des bébés, rapporte la RFM.

