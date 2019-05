Grave accident sur la route de Kaolack : Cisscorp et son président Baye Ciss perdent 3 agents Le groupe Cisscorp et son président Baye Ciss sont en deuil. Trois agents du groupe qui se rendaient à Kaolack pour présenter leurs condoléances suite au décès du père de leur collègue Ndèye Marème Camara, ont trouvé la mort sur la route.

C’est à hauteur de Thiadiaye que leur véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Gravement blessés, ils seront tous transportés à l’hôpital de Fatick. Quelques instants après leur arrivée à l’hôpital, Mamadou Ndiaye, responsable IT du groupe va rendre l’âme. El Hadji Aliou Ndiaye, Daf de Cisscorp décèdera à son tour, quelques minutes après. Mme Ndour Aminata Tabara, également agent du Cisscorp succombera à ses blessures dans la nuit.



Un évènement douloureux qui frappe ainsi le groupe Cisscorp, triplement endeuillé.





