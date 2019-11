Grave accusation de Me Djibril War : « Moustapha Diakhaté a détourné 600 millions du Groupe parlementaire BBY » Le député Djiril War, responsable APR, accuse Moustapha Diakhaté de détournement. « Tout le monde doit parler sauf Moustapha Diakhaté. En sus de son salaire de 3 millions de député et de président du Groupe, il avait fait main basse sur des fonds du groupe parlementaire Bby, d'un montant de dix millions mensuels pendant 5 ans », soit un total de 600 millions FCA, a révélé l’avocat dans des propos relayés par Walf Quotidien. La réponse de Moustapha Diakhaté ne devrait pas tarder.

