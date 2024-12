Grave incendie à Koungheul : 8 concessions et des vivres ravagés à Médina Ndiayène Huit concessions et des vivres ont été ravagés dans un incendie qui s’est déclaré dimanche, à Médina Ndiayène, un village de la commune de Gainthe Pathé, dans le département de Koungheul (Kaffrine, centre), nous apprend l’APS, qui cite une source sécuritaire.

Les circonstances de l’incendie restent pour le moment inconnues, renseigne sa même source.



Mais, pour certains habitants, la pénurie d’eau notée dans le village n’a pas facilité les secours pour éteindre le plus rapidement le feu.



