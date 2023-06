Gravement chargé sur un litige foncier : Madiambal Diagne livre sa part de vérité et annonce une plainte contre Dame Mbodj Les charges de Dame Mbodj contre Madiambal Diagne ont été très lourdes. La tension est relative à un litige foncier, un terrain situé sur le rond-point de Ngor et faisant face l’immeuble Philipe Morris, Aïda Seck, Sénégalaise établie à l’étranger, qui avait traîné en justice l’ancien boss de l’Onas en 2020, pour un terrain d’une valeur marchande de plus de 100 millions FCfa, aujourd’hui elle charge à l’arme lourde Madiambal Diagne. En réaction, l’ancien Directeur de publication du journal « Le quotidien », Madiambal Diagne, joint au téléphone, a livré sa part de vérité et annoncé une plainte contre Dame Mbodj, pour de graves diffamations.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Pour ce litige foncier, Dame Mbodj qui porte le combat de cette dame, indique d’entrée que c’est Lansana Gagny Sakho qui a vendu le terrain en procès à Madiambal Diagne. Et bien au fait des problèmes qui entourent cette parcelle, Madiambal Diagne a acheté ce terrain litigieux. D’ailleurs, dressant toute une liste de biens mal acquis, le porte-parole du jour de Mme Aida Seck, est revenu largement sur des terrains que ce dernier a acquis de façon malhonnête, chargeant au passage Macky Sall et son régime.



Et pis, souligne-t-il, « la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DESCOS) a même fait injonction à Madiambal, d’arrêter ses travaux en cours. Mais ‘’le délinquant foncier’’ adossé sur Macky et son régime semble s’en moquer ».



Joint au téléphone pour une information plus équilibrée, Madiambal Diagne se désole de cette facilité des Sénégalais de ternir l’image des autres.



« Ce qui s’est passé est que cette dame était en relation d’affaires avec Lansana Gany Sakho. Et c’est ce dernier qui a vendu ce terrain en bonne et due forme, à mon épouse. Et la transaction avait été faite au cabinet de Nafissatou Diop Cissé, notaire très connue, Ma femme a payé par chèque ce terrain et les frais relatifs aux droits d’enregistrement. C’est vrai que c’est mon épouse qui veut y installer son business, mais je n’ai rien à voir avec ça ! », a-t-il dit.



Il ajoute : « Mais il est bon de souligner qu’elle a acheté un terrain licite avec qui de droit. Et voilà que cette dame se réveille un beau matin, pour avoir des prétentions sur ce terrain. Si elle a un problème, qu’elle règle ça avec Lansana Gagny Sakho. Le procureur le lui a dit. Et même son procès, elle l’avait perdu en première instance ! Mais voilà qu’elle se retourne contre moi et va saisir un Dame Mbodj, qui raconte du n’importe quoi sur mon compte. Mais je vous dis que je vais saisir la Justice contre lui dès mon retour de voyage. Je ne vais pas laisser passer çà ! ».



Pour rappel, Aida Seck la présumée victime, vivait en Europe et avait décidé de rentrer définitivement au bercail, pour entreprendre dans l’immobilier. C’est ainsi que, courant 2000, elle avait acquis deux terrains de 180 et 150 mètres carrés.



C’est par la suite que dans le cadre d’une recherche de partenaires financiers, elle a été mise en rapport avec Lassana Gagny Sakho, l’ancien DG de l’Onas. Il a ainsi été convenu entre eux, un projet de 600 millions FCfa. Finalement, ce dernier a vendu le terrain à Mme Madiambal Diagne.



Une affaire à suivre….





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook