Graves accusations de Mamadou Kani Bèye de YAW «Pape Djibril Fall travaille pour Macky Sall sous l’influence de Youssou Ndour» Maire de la commune de Ndoulo et coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi dans la région de Diourbel, Mamadou Kani Bèye juge ambiguë la position de Pape Djibril Fall par rapport aux alliances à nouer dans le cadre de la quatorzième législature. Mamadou Kani Bèye assure que c’est «un ralliement déguisé à la mouvance présidentielle».

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Août 2022 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

«Officiellement, Pape Djibril dit qu’il travaille pour l’opposition, mais en réalité, officieusement, il travaille pour le régime en place sous l’influence de son patron Youssou Ndour. C’est une réalité !», déclare Mamadou Kani Bèye.



Pour lui, «il serait illusoire de penser que la tête de liste des Serviteurs s’inscrira dans une dynamique de barrer la route à la coalition Benno bokk yakaar au sein de l’hémicycle».



Mamadou Kani Bèye abonde dans le même sens qu’Ousmane Sonko pour qui, en l’état actuel des choses, «le statut de non-inscription à l’Assemblée nationale est contraire à la morale et à l’éthique».



«Je parle en tant que maire de la commune de Ndoulo et coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi pour la région de Diourbel. Nous ne comptons pas sur Pape Djibril Fall. Même si on l’entend critiquer le régime, il est clair qu’il travaille pour Macky Sall. Il n’a pas eu le courage d’éclairer le peuple sénégalais sur son appartenance. Lors du vote pour la désignation du président de l’Assemblée nationale de la quatorzième législature les résultats le confirmeront.»

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook