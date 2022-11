Graves accusations : le député Guy Marius Sagna soupçonne certains ministres et DG de corruption Même s’il parlait au conditionnel et partageait des rumeurs, de graves accusations de corruption ont été relayées à l’Assemblée nationale par le Député, Guy Marius Sagna. « Même si nous n’avons encore des preuves, il nous est parvenu des actes posés par des ministres et Directeurs Généraux faisant circuler beaucoup d’argent auprès des députés pour que leur budget passe plus rapidement. Si c’est avéré, je souhaite que cela cesse… », soutient-il, créant des réactions….

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Novembre 2022



