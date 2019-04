Graves révélations sur Karim Xrum Xax: son “épouse” raconte comment il ciblait les femmes pour leur soutirer de l’argent L’activiste Karim Xrum Xax, très connu pour son engagement, ne serait pas un homme honnête d’après son ex-épouse, qui n’a pas hésité à faire des révélations sur son mariage avec le rappeur qui n’a duré que cinq mois. Pour la dame qui vit en Europe, Abdou Karim Guèye lui a pompé des millions avant de disparaître dans la nature. Et pis, elle explique qu’elle n’était pas la seule et que l’activiste ne ciblait que les femmes nanties pour leur soutirer de l’argent. Le rappeur, joint au téléphone n’a pas voulu se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés.



Tout a commencé avec l’affaire des présumés terroristes. Le leader du mouvement «Nittou deug», qui se montrait très engagé dans le combat pour la libération de Imam Ndao, ne manquait pas de se signaler sur les réseaux sociaux pour exiger sa libération. Et c’est ainsi qu’il fit la connaissance d’une dame qui s’est montrée très sensible à la situation de l’Imam.



«Je me suis approchée de lui pour l’aider dans ce combat, celui de faire sortir Imam Ndao. Ainsi, je lui envoyais de l’argent qu’il me disait utiliser pour acheter de l’eau et donner le transport aux vieux qui faisaient le déplacement pour assister aux procès. Je lui ai remis pas mal d’argent, en plusieurs transferts», explique-t-elle.





«JE LUI AI REMIS 300.000 POUR L’ARGENT DE LA DOT»



Au fil du temps, ils deviennent très proches et un projet de mariage est même ficelé. «Au cours de nos discussions, il m’a clairement dit qu’il voulait me prendre comme deuxième femme, mais les moyens ne le lui permettaient pas». La jeune dame, ‘’aveuglée’’ par les belles paroles du rappeur, le rassure et lui montre que sa situation financière ne l’intéressait pas et que l’argent ne risque pas d’être un frein à leur union. «Mes parents lui ont demandé 150.000, quand les siens sont venus demander ma main. Je lui ai envoyé 300.000 pour la dot et les frais du mariage», explique-t-elle.



Cette union, l’ex-épouse de l’activiste ne la savourera pas très longtemps. « Je ne sais même pas de combien il m’a escroqué. Je lui ai envoyé des millions, sans oublier les tissus, les parfums, les chaussures. Et pis, il s’énervait quand je tardais à lui donner la somme demandée».



Et même le baptême de son enfant issu de son premier mariage, la dame explique l’avoir financé totalement. « Son ex-femme, quand elle quittait la maison conjugale, était enceinte. Et quand elle accouchait, on était déjà mariés. C’est au milieu de la nuit qu’il m’a envoyé un message pour me dire qu’elle a eu un enfant et qu’il n’avait pas d’argent. Je lui ai remis pour une énième fois 100.000 F pour le baptême».



Après cela, Karim a coupé tout lien avec elle. Joint au téléphone par son épouse, il lui fait savoir qu’avec les activités du mouvement, Il n’avait plus le temps. « Je lui ai rétorqué que s’il ne voulait plus du mariage, il n’a qu’à le dire. Et pour toute réponse, il m’a lancé un ‘’bonne chance’’. Et il a continué à rester dans son silence ».





«JE L’AI PIÉGÉ AVEC UNE AMIE QUI VIT EN ITALIE ET IL LUI A PROMIS LE MARIAGE»



Les doutes s’installent dans l’esprit de la femme et elle essaye d’y voir plus clair. Pour cela, elle concocte un piège avec une amie qui vit en Italie, afin qu’elle le drague et lui fasse miroiter de l’argent. Et, comme un poisson, le rappeur mord à l’hameçon.



« La femme lui a dit qu’elle travaillait dans une banque et qu’elle avait une maison aux Maristes. Et Karim n’a pas hésité à lui proposer le mariage, qui devra être célébré dès qu’elle arrivera au Sénégal. Toutes leurs discussions m’étaient envoyées par ma copine. Et un jour, j’ai tout envoyé à un de ses amis. Ce dernier l’a appelé pour lui dire qu’il venait de se faire piéger. Il m’a appelé sur- le-champ et je me suis bien défoulée sur lui».



Même après cela, elle lui avait pardonné et avait essayé d’ouvrir une nouvelle page avec lui. Mais, c’était sans compter avec Karim Xrum Xax, qui voulait coûte que coûte continuer à lui soutirer de l’argent. « Il m’a demandé de lui acheter un IPhone X pour le travail. Quand il a su que sa vache laitière ne pouvait plus rien lui donner, il a carrément coupé les ponts avec moi. Jusqu’à présent, le divorce n’est pas prononcé entre nous. Mais il ne fait plus signe de vie ».





«JE NE RÉPONDRAI PAS A SES ACCUSATIONS»



Joint au téléphone, le rappeur affirme avoir entendu les propos de la femme comme tout le monde, mais n’apportera aucune réponse à ses propos. « Même si c’est un jour, nous l’avons vécu ensemble dans la paix. Donc, ce n’est pas sur les réseaux sociaux aujourd’hui que je vais étaler ma vie privée. Je ne vais pas me prononcer sur cela », lâche-t-il.









