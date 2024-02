Greffier un jour, greffier pour toujours

Comme piqués dans leur orgueil, les greffiers ont manifesté hier une solidarité de corps qu’on ne retrouve souvent que chez les hommes de tenue. Figurez-vous que lorsqu’ils ont eu écho de l’arrestation de leur collègue, Me Ngagne Demba Touré, ils ont rappliqué de partout au niveau des cours et tribunaux de la région de Dakar, pour se rassembler en masse devant le cabinet du juge Mamadou Seck, qui devait auditionner le mis en cause.



D’ailleurs, le greffier en service dans le bureau du juge Mamadou Seck, a catégoriquement refusé de prendre l’audition. Un autre greffier qui siégeait à l’audience des flagrants délits, a quitté la salle en guise de soutien à Me Ngagne Demba Touré. Les greffiers se donnent rendez-vous ce jeudi à 8h 30, devant le bureau du juge du deuxième cabinet, pour exiger la libération de leur collègue.















Le Témoin