Grenade lacrymogène lancée dans un bureau de l’IFAN : le SAES dénonce et exige le respect des franchises universitaires

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Août 2018 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau national du Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur condamne les violences, dénonce ses auteurs et exige le respect des franchises universitaires.



Le Bureau National du Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur condamne avec la dernière énergie, les actes de violence perpétrés ce Lundi 06 août 2018 à l’I.F.A.N. En effet, au cours d’une manifestation d’étudiants dans le campus pédagogique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une grenade lacrymogène a cassé les vitres et terminé sa course folle dans le bureau d’une collègue.



L’irréparable pouvait encore se produire si la collègue était assise sur son fauteuil au moment où les éclats de verre et la grenade tombaient sur son bureau.



Pour la nième fois, Le Bureau National du Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur exige le respect des franchises universitaires et condamne fermement ces actes de violence digne d’une autre époque.



Faite à Dakar, le 07 août 2018

Le Bureau National

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook