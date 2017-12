Grève à partir du 24 janvier: « Ça passe ou ça casse », menacent Sidya Ndiaye et Cie L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales passe à la vitesse supérieure. Sidya Ndiaye et Cie viennent de décréter une grève de trois (3) jours. Ce, à compter du 24 janvier. « Ça passe ou ça casse », prévient le Secrétaire général du Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs Municipaux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2017 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Ces syndicalistes entendent exiger de l’Etat, la poursuite de la mise en œuvre de l’acte III de la Décentralisation, tout comme l’effectivité de la fonction publique locale.



Haussant le ton, Sidya Ndiaye lance qu’« il est prévu, le 9 janvier, une Assemblée générale de mobilisation ». « Nous allons déposer dans toutes les Préfectures du Sénégal, un mémorandum de protestation par rapport au retard accusé dans la mise en œuvre de la Fonction publique locale. Une grève générale d’avertissement sera décrétée à partir du mercredi 24 janvier », martèle-t-il.



Selon ces propres termes, la mise en place de cette Fonction publique locale « permettra d’avoir un plan de carrière, surtout de démocratiser l’accès notamment les recrutements. Il y a la sécurité de l’emploi, la mobilité du personnel ».



Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des collectivités locales, El Hadji Amadou Khouma aborde un autre volet. Ce, pour dire que « l’acte III de la Décentralisation qui est toujours dans sa phase I, (crée) de nombreux dysfonctionnements sur certaines collectivités locales, privant des milliers de (travailleurs) des avantages des droits acquis : retards récurrents dans le paiement des salaires, absence de couverture médicale,…).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook