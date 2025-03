Grève au lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine : L’expulsion d’un groupe d’élèves, à l’origine des tensions Depuis plus d’une semaine, le lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine est secoué par des tensions entre professeurs et lycéens. Au cœur de la situation, un professeur de maths qui a expulsé un groupe d’élèves, leur reprochant de n’avoir pas copié leurs cours. Une colère noire s’est emparée des élèves, qui ont fait face à la presse. Quotidien "EnQuête"

Selon Ndiaga Fall, membre du gouvernement scolaire dudit lycée, cette décision est injuste, dans la mesure où, en cas de problèmes entre enseignants et apprenants, l’affaire devrait être réglée dans le bureau du proviseur, comme le prévoit le règlement intérieur de l’établissement. Il regrette ainsi le fait que l'enseignant passe outre cette disposition réglementaire.



À en croire le porte-parole des potaches, après cette décision de mettre dehors les apprenants pour la raison évoquée, le principe est, puisqu’ils sont absents, qu'ils n’auront pas le droit d’assister aux cours suivants assurés par d'autres professeurs. C’est là, d'après lui, que se situe le problème.



En effet, “ les élèves sont restés au moins quatre jours sans suivre aucun cours, car, à tour de rôle, les professeurs les ont expulsés, en leur réclamant des billets d’entrée ”. Ce que les élèves ont déploré face à la presse. En colère, ils ont fait un sit-in devant le lycée, pour demander la réintégration de leurs camarades dans les salles de classe.



Seulement, ils font face à un niet du fameux prof de maths et ce, malgré l’intervention du proviseur. Dans leurs explications, “ l'intervention du proviseur n’ayant pas d’impact sur la décision du professeur, l’autorité de celui-ci s’est manifestée par une convocation de l’enseignant expulseur ". De l'avis de Mamadou Mané, élève en classe de première L2, " la situation s'est envenimée quand le professeur a refusé de déférer à la convocation, afin de trouver une issue à cette crise ”.



Ainsi, en représailles à cette insubordination, dit-il, le proviseur lui a notifié l'interdiction de dispenser des cours dans l’établissement, jusqu'à nouvel ordre. Par solidarité de corps, tous les enseignants du lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine ont décrété une grève ponctuée par une série de débrayages tous les matins. Une posture qui bloque le déroulement correct des enseignements.



“ Depuis jeudi dernier, les cours ne se tiennent pas et ce n’est pas normal, car les intérêts des élèves devraient prendre le dessus dans cette affaire, en ce sens que le problème ne concerne que le professeur de maths et un groupe d’élèves qui n’est pas en faute ”, a plaidé le jeune Mané, qui invite les autorités académiques à résoudre le problème au plus vite. Face à ce discours à charge, les professeurs interpellés nous ont donné rendez-vous…



