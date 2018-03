Grève dans la Justice : Le Sytjust dénonce le recours à des greffiers ad hoc à Thiès

Dans la capitale du Rail, la grève a été durement ressentie par les populations. Les citoyens ayant besoin d’un casier judiciaire en ont bavé. Et ils devront prendre leur mal en patience, sans compter que toutes les audiences sont renvoyées.



Cependant, les autorités judiciaires, dans certaines juridictions, ont fait appel à des greffiers ad hoc pour assurer la continuité du service public. Ce qui est une farce pour tromper l’opinion publique, selon les greffiers. Faut-t-il rappeler que la continuité du service ne se limite pas à la tenue d’une audience, mais au-delà. Et en pareille circonstance les décisions rendues n’ont connu aucune suite », soulignent-ils.



Les greffiers rappellent à cet effet pourquoi les greffiers ad hoc ont été créés : « à l’époque, il y avait un manque d’effectif. C’est pourquoi le législateur sénégalais avait permis au juge de recourir à un greffier ad hoc pour combler l’absence d’un greffier professionnelle. Mais cette disposition contenue dans le code de procédure pénale ne se justifie pas dans le contexte actuel ». Dès lors ils appellent ceux qui font usage de cette disposition à avoir une conception plus réaliste.