Grève de 96 heures : Les travailleurs des collectivités territoriales et And Gueusseum, corsent la dose Devant "l’immobilisme des ministres en charge de la Santé et de l’Action sociale, des Collectivités territoriales et des Finances, le directoire de la méga coalition de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et Asas And Gueusseum, décrète pour son 11e plan d’actions, une grève de 96 heures, sur l’ensemble des structures sanitaires et hospitalières des collectivités territoriales.

Lundi 20 Février 2023 à 10:17

La Mega coalition, qui fustige " les lenteurs " dans le traitement salarial des agents " nées de l’utilisation du logiciel de gestion des finances locales, le Ge.Fi.Loc ", invite " tous ses sympathisants et militants ", à la marche nationale prévue le vendredi prochain, 24 février 2023, à Kaffrine, à partir de 10 heures, souligne son communiqué.



Lequel, reçu à Emedia et faisant l’évaluation du 10e plan d’actions, a salué la rencontre avec le président de l’Association des maires du Sénégal (Ams), Oumar Bâ, " qui a pris l’engagement de faire procéder par les maires, au paiement des augmentations de salaire, à l’instar des fonctionnaires aussitôt après la signature de la circulaire y afférente par le ministre en charge des Collectivités territoriales ".



Toutefois, le directoire " met en garde l’État devant ses responsabilités, surtout par la maladresse du ministre de la Santé et de l’Action sociale, quant aux conséquences immédiates et futures, non seulement pour la santé des populations en général, qui portent un sacré coup à la notoriété internationale du pays ".



Le nouveau plan d’actions concerne la poursuite du boycott du Programme élargi de vaccination (Pev), ainsi que des activités de formation, de supervision, des réunions de coordination et de réunions de staff, entre autres.



