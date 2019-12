Grève de l’eau : la SDE reconduit son mot d’ordre pour 48 heures Les travailleurs de la SDE ont reconduit leur mouvement de grève pour 48 heures à partir de ce jeudi. Une décision prise après l’échec des négociations avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, la SDE demande 15% des parts dans la nouvelle société en charge de la distribution de l’eau là où l’Etat propose 10% à partager avec la Sones et l’Onas. Dans un communiqué rendu public, le ministre de l’eau a qualifié cette grève « d’acte irresponsable et de sabotage » et demande à la SDE de « respecter le contrat d’affermage qu’elle a signé avec l’Etat du Sénégal ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos