Grève de la F2S annoncée : Le secteur de la santé menacé de paralysie la semaine prochaine La Fédération des syndicats de la santé (F2S) va dérouler un quatrième plan d’action. Les professionnels de la santé prévoient d’effectuer une grève générale, les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022. Le quotidien

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Les usagers des services et corps médicaux auront ainsi un répit d’une semaine. En effet, ce mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les syndicalistes ont décidé de sursoir à leur mot d’ordre. Ils comptent tout de même, porter des brassards rouges, signe de protestation pour la non-satisfaction de leur plateforme revendicative.



La Fédération des syndicats de la santé (F2S) reste engagé à poursuivre le combat jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications. Les syndicalistes ont une autre exigence. Ils sollicitent d’associer le ministre du l’urbanisme dans les négociations pour la résolution de certaines questions.



Ce quatrième plan d’action intervient après une grève de 72 heures.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook