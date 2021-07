Grève de la faim : Deux étudiantes de l’UCAD évacuées au service médical ! La grève de la faim entamée hier jeudi par une quarantaine d’étudiants commence à faire ses premiers effets. En effet, deux étudiantes ont été évacuées hier soir au service médical de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

« Au moment où nous vous écrivons ces mots, nous sommes à plus de 16H de grève de la faim devant le rectorat de l'Université. Et nous comptons y passer la nuit. Nous venons d'enregistrer deux évacuations. Il s’agit de deux filles, évacuées au niveau du service médical à la suite d'un malaise », informe Pape Abdoulaye Touré, un des étudiants grévistes.



Malgré ces premiers signes, les étudiants grévistes ne comptent pas lâcher prise. Ces derniers qui réclament la réintégration immédiate et sans condition de tous les étudiants « injustement sanctionnés par le conseil de discipline du 02 Juillet passé, occupent la devanture du Rectorat.



Et à en croire un des étudiants, ils comptent même y passer la nuit (NDL : nuit d’hier). « Nous exigeons la levée de la session unique décrétée au niveau de la FSJP. C'est une décision injuste et illégale qui ne cherche qu'à sacrifier l'avenir de la quasi-totalité des étudiants de ladite faculté », dénonce Pape Abdoulaye Touré, étudiant exclu définitivement de l’Ucad



