Grève de la faim à la prison de Koutal : la mauvaise qualité de la nourriture au centre du problème Voilà encore un remous à cette prison où un détenu a été très malmené avec des graves blessures contactées. Oui, Leral est en mesure d'affirmer que depuis jeudi matin, les pensionnaires de la prison de Koutal ont entamé une grève de la faim.

En effet, ils ont refusé catégoriquement de prendre le petit déjeuner et le repas qu'il ont jugé non seulement très insuffisants mais difficile à digérer.



Ce mouvement d'humeur était bel et bien prévisible depuis l'arrivée du nouveau régisseur Ibrahima Bâ qui ne s'entend pas du tout avec les détenus, nous renseigne notre source.



Cette prison a été dans un passé récent, l'objet d'actes de tortures sur un détenu qui s'appelle Moussa Ngom dit Ndama qui a conduit à l'époque le procureur de Kaolack à ouvrir une enquête.

Une affaire à suivre..



